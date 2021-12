Une nouvelle escale inaugurale ce lundi 12 mai à Cherbourg. Le paquebot Brillance of the Seas de la compagnie Royal Caribean Cruises accoste pour la première fois, avec à son bord plus de 2000 passagers. Ils pourront visiter la ville de 14h à 21h. Il s'agit de la première escale de la semaine avant celles du Silver Whisper jeudi et du MSC Opéra vendredi.