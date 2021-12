70e D-Day, la Manche dévoile une superbe vidéo

En 3 minutes et 40 secondes, la vidéo présentée par le conseil général de la Manche donne en mots, en musique et en images l'esprit dans lequel le département de la Manche va honorer le sacrifice de celles et ceux qui ont débarqué sur les plages normandes le 6 juin 1944.

Le président pèse ses mots

Sur un montage d'images d'hier et aujourd'hui parfaitement réalisé, point de comédien pour lire le texte. La voix off est assurée par... le président du conseil général de la Manche, Jean-François Le Grand.

La voix grave et charismatique du "patron" de la Manche donne un relief certain aux mots et transmet une émotion particulière. Il conclu ainsi : "on ne doit jamais guérir de son Histoire"...

Regardez la video de la Manche "Passeurs de Mémoire"