Ce sont les 33èmes puces nautiques organisées par l'A.P.H (Association des Plaisanciers de Hérel).



Dénichez et achetez tout pour votre bateau et votre équipage



Exposition-vente de bateaux de plaisance : coques dures et semi-rigides de toutes tailles, pneumatiques, voile légère, neufs et occasions, à prix spéciaux pour les Puces. Nouveauté : faites un essai en mer, avec votre concessionnaire, avant d’acheter votre bateau !



Brocante marine : stands d’antiquités, chaussures et vêtements marins, jumelles, électronique, cordages, accastillage, articles de pêche, meubles, bric-à-brac, bijoux, objets d’art et de décoration sur le thème de la mer. Présence des organismes officiels tels que le C.I.R.F.A, les Douanes Maritimes, la Gendarmerie Maritime, la C.C.I…



Dégustez les spécialités : vente et dégustation de fruits de mer, soupe et rillettes de poisson, produits du terroir, salaisons, grillades, galettes, confiseries…



QUAND ? Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 20h

OU ? Sur le port de plaisance

ENTREE GRATUITE



Ecoutez, Marie-Pierre Durel, Responsable des puces nautiques.

Granville, les puces nautiques et la fête de la mer Impossible de lire le son.