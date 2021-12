Querqueville : prison ferme pour un père de famille violent

Jeudi 1er mai, une jeune Querquevillais informe son compagnon qu'elle rentrera plus tard du travail, car elle doit faire la route Cherbourg-Querqueville à pied... A son arrivée chez elle, l'homme considère qu'il est trop tard et lui assène une forte claque. La tête de la femme heurte une ampoule, qui se brise près de son oreille. Bilan : cinq points de suture et autant de jours d'interruption de travail.

2 litres de bière

L'homme, qui a bu 2 litres de bière fortement alcoolisée, devait garder ce jour-là sa petite fille, âgée de 10 mois... Face à ses coups, la jeune femme décide de téléphoner à ses beaux-parents, qui tentent d'héberger la mère et la fille, à Tourlaville. Le trentenaire décide alors de prendre sa voiture, malgré ses 3 grammes d'alcool par litre de sang, et tente d'entrer de force chez les beaux-parents, dégradant même une baie vitrée.

8 mois de prison au total

Entendu en comparrution immédiate vendredi 2 mai, l'homme, 6 mentions à son casier judiciaire, est condamné à 12 mois de prison dont 6 avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, avec obligations de travail et de soins en rapport avec l’alcool. Le tribunal prononce en outre la révocation totale d’un précédent sursis. L'homme sortira menotté de la salle d'audience.