Depuis 2009 un petit train touristique sillonne les rues d'Alençon durant l'été.

Cette année, il est mis en service plus tôt, dès ce pont du 1er mai, notamment pour accueillir les groupes de touristes. Il va sillonner les rues et les monuments de la ville uniquement les week-ends et les jours fériés. Puis ce sera tous les jours en juillet et août. Avant de ne circuler à nouveau que les week-ends en septembre.

Guillaume Barny, directeur de l'Office de tourisme du Pays d'Alençon :

Le petit train touristique d'Alençon a repris du service Impossible de lire le son.

Chaque visite guidée part devant l'office de tourisme, et dure 40mn : Halle aux toiles, préfecture, place à l'avoine, halle au blé, cour carrée de la dentelle, place Foch, parc des promenades, quartiers St Léonard & Monsort, …

Ce petit train 2014 (qui roule au GPL pour moins polluer!) est plus moderne que celui des années précédentes, avec un toit panoramique.

Thierry Gras, directeur de la société qui l'exploite :

Le petit train touristique d'Alençon a repris du service Impossible de lire le son.

Des circuits thématiques seront aussi proposés le mardi à 18h, sur les thèmes: littérature, spiritualité, ou 70ème anniversaire de la bataille de Normandie.

5000 visiteurs sont espérés durant l'été ; les premiers semblent séduits :