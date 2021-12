Le 10 mai, une marche pour la réunification

Il s'agit pour les organisateurs d'exiger la réunification entre la Haute et de la Basse-Normandie, dans le cadre du débat public national sur l’avenir de la décentralisation. "Pour un vrai projet régional normand, pour dire non au déclin normand, pour construire une vraie région normande et pour pour garder l'avenir de la Normandie en Normandie", explique le collectif "Bienvenue en Normandie".

Pratique. RDV à 14h, parking de l’aire de service du Pont de Normandie, sur la rive de la Seine-Maritime, au départ du cheminement piéton. Déploiement d'une banderole "une seule Normandie".

14h30. Départ de la marche sur le cheminement piéton du tablier du Pont de Normandie. Aller/Retour depuis le départ de l’aire de service rive Seine-Maritime, soit un peu plus de 2km.