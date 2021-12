76540. Rouen : trois étrangers en situation irrégulière interpellés

Deux Egyptiens, se disant parisiens, ont tout d'abord été interpellés. Incapables de présenter le moindre titre de séjour, ils ont été conduits à la Police aux Frontières (PAF) qui pourrait décider de leur retour en Egypte.

Le même jour, dans le même centre commercial, un suspect a été pris en flagrant délit de vol de fromage et d'un kit oreillettes. Interpellé, cet Algérien n'a pas pu non plus présenter de titre de séjour. Pire, il figurait au fichier des personnes recherchées. Il avait été soumis en janvier 2013 à une obligation de quitter le territoire, obligation qu'il n'a pas respectée. Lui aussi a été placé en retenue administrative puis conduit à la PAF.