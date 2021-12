76540. La Haute-Normandie star du Routard spécial Débarquement

Le fondateur et directeur du Guide du Routard, Philippe Gloaguen, était de passage à Rouen ce mercredi 23 avril pour promouvoir son nouveau Guide du Routard consacré à la période 1942-1944 en Normandie. Un guide historique qui, en à peine dix jours, a vu ses 15 000 exemplaires vite écoulés. Une belle récompense pour cet ouvrage écrit à plusieurs mains, en concertation avec des chercheurs français, candiens et américains et qui a mis plus d'un an à voir le jour. Le résultat des ventes illustre la soif historique des Français en général et des Hauts-Normands en particulier. En effet, le Routard spécial 70e rappelle combien la Haute-Normandie a joué un rôle prépondérant entre 1942 et 1944. La preuve en trois exemples :

- Le Débarquement de juin 1944 n'aurait sûrement pas réussi sans le Débarquement de Dieppe en août 1942.

"L'Histoire du Débarquement commence à Dieppe, en août 1942, avec le Débarquement des Anglais et Canadiens. Cela se solde par un demi-échec, avec plus de la moitié des soldats morts ou blessés. De cet échec ont été tirés de grands enseignements. En cela, nous pouvons dire que le débarquement d'août 1942 a été très utile pour préparer celui du 6 juin 1944", décrypte Philippe Gloaguen.

- Le Débarquement aurait pu avoir lieu Havre.

La ville haut-normande fut même longtemps privilégiée par les états-majors alliés. "En Normandie, il y a deux ports en eaux profondes : le Havre et Cherbourg. Il y a toujours eu une hésitation entre ces deux villes pour le Débarquement. Quand on discute avec les Historiens, on apprend que Cherbourg n'a pas été un port prévu pour le Débarquement car les Spitfire (avions chasseurs alliés) n'avaient pas l'autonomie nécessaire pour rallier le port depuis l'Angleterre. Restait donc le Havre. La proximlité avec Paris et l'absence de ponts à traverser pour rejoindre Rouen jouaient en sa faveur mais la ville était très protégée par les Allemands. Churchill a donc tranché par la création d'un port artificiel à Arromanches."

- La Haute-Normandie dernière libérée

Il y eut d'abord Ranville, première ville libérée à 2 h 30 du matin le 6 juin 1944. Puis vinrent Bayeux le 7 juin, Cherbourg le 26 juin, Caen à partir du 9 juillet et enfin Paris le 25 août. Et la Haute-Normandie dans tout cela ? Et bien ses villes furent les dernières libérées. Le 30 août, les Canadiens libérèrent Rouen mais d'autres bombes seront lâchées sur la rive gauche. Le 1er septembre, c'est au tour de Dieppe de voir l'étau allemand desserré. Enfin, il faudra attendre le 12 septembre pour voir le Havre libéré, au prix de 12 000 victimes civiles et d'une ville à 85 % détruite.