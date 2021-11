Anouche, Rue Samuel Bochard

La décoration y est sobre mais sa cuisine mérite qu'on s'y arrête. Anouche propose en effet des spécialités arméniennes à des prix raisonnables. A la carte, des entrées de 3,50 ¤ à 5,50 ¤ dont une succulente purée d'aubergines, de poivron, de jus de tomate et d'huile que j'ai eu le bonheur de goûter dans l'assiette d'un de mes voisins de table. Côté plat, rien n'excède 9,50 ¤.



Service bienveillant

Et pour les plus gourmands, le plus avantageux est encore de choisir une formule à 10¤ (entrée et plat ou plat et dessert) ou le menu Yérévane à 14 ¤. C'est d'ailleurs celui qui m'a séduit. En entrée, j'ai décidé de tester le Varoungune matsounov (concombre, yaourt, huit d'olives et citron). C'est frais. Pas de regret. Pour la suite, il y a le choix : Dolma carambov (feuilles de chou farcies de viande hachée de boeuf), Dolma tepov (même principe mais les feuilles de vigne remplace le chou), Rhenkali (viande farcie enveloppée d'une pâte fraîche) et encore bien d'autres plat au nom tous plus exotiques les uns que les autres.

J'ai retenu la dernière proposition. Rien à voir avec les raviolis italiens : c'est plus fin et servi avec de la crème fraîche. En dessert, j'ai choisi une note très sucrée : du gâteau au chocolat. Vraiment excellent. Concernant le service, la propriétaire des lieux est bienveillante. Presque maternelle. Une belle découverte.