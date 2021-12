Le Café des images d'Hérouville fermera cet été pour travaux

Des travaux ont démarré début mars devant le Café des images. D’ici à la mi-août, le cinéma sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Un ascenceur est installé au niveau du récent Café Pouchkine pour leur permettre d’accéder au hall d’accueil. Les sas d’entrée aux salles sont agrandis et les sanitaires sont remis aux normes. La devanture du Café des images bénéficiera aussi d’un petit coup de peinture, et l’isolation des terrasses sera refaite. Le cinéma devra fermer ses portes entre le 16 juillet et le 5 août.