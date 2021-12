70e D-Day, le témoignage des soldats du débarquement

L'impérial War Museum possède des milliers d'heures d'archives sonores que l'historien Roderick Bailey utilise pour retracer le déoulement du Jour J et de sa préparation.

Une histoire orale inédite

Ils avaient à peine 20 ans pour la plupart lorsqu'ils ont débarqué sur les plages normandes pour libérer la France et l'europe. L'Impérial War Museum conserve le témoignage orale d'officiers et de simples militaires du rang qui ont participer au débarquement et mis en oeuvre cette opération unique.

Témoignages au service de l'histoire

Roderick Bailey propose une démarche originale et émouvante à travers son livre. L'historien et chercheur à l'université d'Oxford s'efface entièrement au profit des témoignages. A eux seuls, sélectionnés et triés de manière chronologique, ils retracent avec beaucoup de vie et de spontanéité l'opération qui a fait basculer le cour de la guerre et... de l'Histoire.

Un travail d'écoute et de compilation remarquable réalisé par un spécialiste de l'étude de la guerre, des services secrets et de la résistance. Un livre au service du souvenir et de l'Histoire qui, une fois de plus, nous donne à réfléchir sur l'engagement et nous invite à considérer la Paix comme un trésor.

réf : Les Voix Oubliées du Débarquement - Roderick Bailey - Ixelles Editions