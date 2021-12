Le palmarès des radars qui flashent le plus en Basse-Normandie

Le site Caradisiac.com a livré le palmarès des radars installés en Basse-Normandie. Il révèle qu'en 2013, 269.245 véhicules ont été flashés dans la région pour 162.146 procès verbaux dressés, soit un taux de conversion de 60%. Toutes les infractions ne peuvent donner lieu à un PV parce que les photos prises par les radars automatiques ne sont pas toujours exploitables par exemple. En Basse-Normandie, c'est dans le Calvados que les radars ont le plus flashés, devant la Manche et l'Orne.

Selon le site Caradisiac, ces infractions routières commises en Basse-Normandie rapporteraient à l'Etat 10 millions d'euros, soit environ 800.000 euros par mois. Un chiffre conséquent. Pourtant la Basse-Normandie ne se place qu'à la 21e place sur 23 des régions de France en matière d'excès de vitesse constatés et ce malgré la présence de 113 appareils susceptibles de flasher les automobilistes disséminés sur le territoire bas-normand. Parmi ces radars, le plus performant est celui de Plomb avec 57 infractions relevées chaque jour.

Sur la carte ci-dessous, nous avons recensé la position et le nombre d'infractions relevées par chaque radar automatique installé en Basse-Normandie. Plus le repère est foncé, plus le radar flashe les véhicules. Vous pouvez cliquer ou appuyer sur les différents reprère pour avoir des informations supplémentaires.