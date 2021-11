Sortir dans l'Orne : mardi 15 avril

Ce week-end, venez fêter Pâques au Centre Aquatique Alencea à Alençon. Pendant 3 jours, samedi, dimanche et lundi une grande chasse aux oeufs est organisée pour toute la famille. L'entrée est au tarif habituel.

Ce mardi soir, concert à Flers ; Le trio REVERTIGO invite Franck Martin (saxophoniste). Revertigo est un trio qui puise ses inspiration au gré des rencontres musicales qui construisent tous les musiciens. Ici, c’est le jazz dans son sens large, comme référence commune. Un espace de liberté et de communication. C'est à 20 h 30 Centre Madeleine-Louaintier. Tarifs : 8€ adultes / 5€ 12-18 ans / Gratuit -12 ans

Ce mardi soir au Mêle-sur-Sarthe : l'art de rire. Seul en scène, Jos Houben anime une conférence d’un genre particulier, entre philosophie et anthropologie. Il y dissèque les mécanismes du rire, en analyse leurs causes et leurs effets. Rien ne résiste à la perspicacité de son exposé : nos mimiques, nos gestes, nos comportements recèlent un potentiel comique que son oeil expert et son art de comédien savent retranscrire sur scène en révélant leur caractère saugrenu et burlesque. Une heure durant, Jos Houben étudie cette mécanique de précision à travers de nombreux exemples puisés dans notre vie quotidienne. Des premiers pas de bébé à notre façon de marcher, de la chute d’un quidam dans un restaurant à la façon de prononcer les noms de fromages, il révèle tous ces infimes éléments, souvent insaisissables, qui déclenchent le rire. Jos Houben, qui a présenté ce spectacle en anglais dans de nombreux pays, a pu vérifier que le rire était bien le propre de l’homme. C'est à la salle Daniel Rouault à 20h30.