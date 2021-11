Dassault Systèmes rend hommage aux ingénieurs du D-Day

La société Dassault Systèmes présente actuellement au salon Laval Virtual une modélisation 3D d'une barge du débarquement. Elle permet "d'expliquer l'histoire" et "de montrer les innovations technologiques" de l'opération Overlord, explique à l'AFP Olivier Boces, expert produit des solutions 3D chez Dassault Systèmes.

La technologie au service de l'histoire

Les barges de transport LCVP (Landing Craft Vehicle Personnel) ont été conçues par l'ingénieur américain Andrew Higgins. Elles pouvaient embarquer 30 hommes et leur armement. Leur fond plat "leur permettait d'arriver le plus loin possible sur le rivage", souligne Olivier Boces. Grâce à un deuxième petit safran, elles pouvaient repartir en marche arrière. La maquette numérique "très réaliste" a été reconstituée à partir "de vieux plans, de photos et de témoignages", raconte Olivier Boces.

Un système de "lunettes traquées" permet de devenir "acteur": on peut se saisir sur l'écran de telle ou telle pièce, la faire pivoter...

Le planeur WACO et le port artificiel d'Arromanches

Dassault Systèmes a également modélisé un autre véhicule emblématique du Débarquement, le planeur WACO, et reconstitué le port artificiel d'Arromanches en réalité virtuelle interactive et immersive.

Légers et silencieux, les planeurs transportèrent les troupes chargées de sécuriser l'arrière des côtes normandes, aux premières heures du Jour J.