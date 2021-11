Rendez-vous est fixé aux donneurs à l’Hôtel de Ville de Caen de 15h à 19h et samedi 12 avril de 11h à 18h.

Objectifs de ces deux journées :accueillir 250 à 300 donneurs de sang.

Pour donner, il faut :

- Avoir plus de 18 ans et moins de 71 ans - Peser plus de 50 kg

- Ne pas être à jeun

- Se munir d’une pièce d’identité

- Etre en bonne santé (le médecin de l’EFS déterminera votre aptitude à donner)