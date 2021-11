Des hydroliennes "made in France" avec CMN

Des hydroliennes made in France, ou "made in Cherbourg", pour reprendre l'expression d'Arnaud Montebourg, voilà le nouveau projet des chantiers navals CMN. La société signe un partenariat avec HydroQuest, concepteur grenoblois d'hydroliennes et l'énergéticien girondin Valorem pour construire, implanter et exploiter une ferme pilote de 10 machines dans le raz Blanchard. Ce projet, intitulé "Searius", est donc "une réponse 100% française" à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par le président de la République en septembre dernier.

L'université de Caen est aussi partie prenante du projet, pour les études d'impact sur l'environnement ou encore sur le stockage de l'électricité. L'ensemble a été présenté mercredi 9 avril au salon international Thétis EMR à Cherbourg.