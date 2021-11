76540. Les courriers peuvent voyager en sécurité en Haute-Normandie

La convention a pour but une meilleure coordination des services de police et de La Poste afin d'obtenir une meilleure "prévention des atteintes à la sécurité des biens et des personnes dans le réseau postal." C'est le Directeur de la Sécurité Publique lui-même, François Mainsard, et le Directeur régional de la Poste, Mehdi Bahtani, qui ont signé cette convention.

La sécurité du courrier reste prioritaire pour les forces de police. La semaine dernière encore, une employée de la Poste était condamnée au tribunal pour avoir fouillé le courrier et dérobé des billets dans des enveloppes.