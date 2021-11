Nefertiti In The Kitchen première tête d'affiche du festival Au Son d'EUH LO

Après une première édition réussie en accueillant sur scène SKANKA, LeSpark, Colovill ou encore Morning Hills, le jeune festival de Tessy-sur-Vire dévoile le premier nom de l'édition 2014 : Nerfertiti In The Kitchen. Nefertiti in the Kitchen est un duo déjanté, une rencontre entre une chanteuse de rue au tempérament bien trempé et un homme orchestre barbu.

Un des seuls festivals de la région à se produire dès la rentrée, les organisateurs et bénévoles comptent bien faire de ce rendez-vous un événement incontournable dans la région. Prochaine annonce de la programmation le 10 avril. Le festival se tiendra le 12 et 13 septembre prochains à Tessy-sur-Vire, un événement Tendance Ouest.