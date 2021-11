76540. Baseball : L'heure des grands changements chez les Huskies Rouennais.

Sur le terrain, les Rouennais se sont équipés d’un tunnel de frappe, une salle spécifique de 450m2 leur permettant de s’entraîner à l’abri par tout temps. Une première en France. “Frapper la balle avec une batte est un exercice difficile, il faut beaucoup pratiquer. Ces tunnels protégés et équipés de machines nous permettent de frapper 100 à 150 balles à chaque entraînement et cela nous aide à progresser”, explique Boris Marche, capitaine de Rouen et receveur de l’équipede France.



Nouvelles recrues

Le tunnel de frappe a été inauguré en grande pompe vendredi 14 mars. L’équipement, dont le montant avoisine les 300 000€, a été financé en partie par un fond américain spécialisé dans le baseball. Coté effectif, les Huskies retrouvent Robin Roy et Domingo Morillo, un Vénézuelien qui a joué dans le championnat MLB américain. “Il nous sera très utile en Coupe d’Europe”, confie Keyno Perez. Manque encore à l’appel Jason Daniel, passé par les championnats américain et australien, qui remplacera José Rodriguez.

C’est fort de cette équipe renouvelée que les Rouennais se déplaceront à Toulouse dimanche 6 avril. Les Toulousains débutent correctement leur saison. Les Huskies restent quant à eux sur une victoire chez les promus de Chartres. Les Rouennais ont fait le spectacle avec deux victoires, 2-9 et 0-19. Les Huskies démarrent leur saison sur les chapeaux de roues et occupent la place de coleader du championnat D1.