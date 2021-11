Bernard Cazeneuve : "J'essaierai d'être à la hauteur"

Bernard Cazeneuve est arrivé peu après 17h30 place Beauvau, avec quelques minutes de retard, pour la passation de pouvoir avec son prédécesseur Manuel Valls, devenu lui-même chef du gouvernement.

Les deux hommes se sont entretenus pendant une vingtaine de minutes, soit plus longtemps que lors de la passation de pouvoir Ayrault-Valls, la veille. Dans son discours, le nouveau Premier ministre a remercié les collaborateurs et les fonctionnaires du ministère. Concernant la nomination de Bernard Cazeneuve, "c'est le choix du président de la République", dit-il, soulignant la "finesse d'esprit, la capacité de travail et l'amour de la France" de son successeur. Il concède qu'avec Cazeneuve c'est un "autre style" qui entre à Beauvau.

Deux déplacements ce soir

Bernard Cazeneuve a expliqué que lors des réunions avec Manuel Valls, quand il était ministre du Budget, son prédécesseur lui a "donné le goût du ministère de l'Intérieur, pour lequel il faut avoir le sens de l'Etat". "J'essaierai d'être à la hauteur" indique-t-il, saluant lui aussi "la qualité de ceux qui travaillent au quotidien pour ce ministère, pompiers, policiers, fonctionnaires des préfectures et sous-préfectures". L'un des dossiers forts auquel il sera confronté sera celui de l'immigration, évoqué par les deux hommes.

Dès ce mercredi 2 avril, deux déplacements en Seine-et-Marne sont déjà prévus pour le nouveau ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.