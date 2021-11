Cazeneuve à l'Intérieur : les premières réactions

Pas de surprise pour Geneviève Gosselin-Fleury, suppléante de Bernard Cazeneuve, après cette nomination. Selon elle, la confiance du président de la République s'était déjà exprimée lorsqu'il avait confié à l'ancien député-maire de Cherbourg le poste de ministre du Budget après le scandale Cahuzac. "Je m'attendais à ce que ce soit un poste important, peut-être au ministère de l'Economie et des Finances" indique la députée. "Sa manière de communiquer est très efficace car il garde son calme mais le message est toujours très fort. Il ne parle jamais de sujets en dehors de ses compétences et nous ne l'avons jamais vu faire de couac" :

Pour l'autre député socialiste de la Manche, Stéphane Travert, c'est une "belle marque de confiance" adressée par l'Elysée et un "élément de fierté très fort pour le Cotentin et la Manche" que de voir l'ancien député place Beauvau. "Cela ne me surprend pas car Bernard Cazeneuve accompagne le président de la République depuis qu'il est entré en campagne, porte-parole puis ministre des Affaires eurpéennes et du Budget...". Pour Stéphane Travert, il devra remplir les objectifs fixés mais aussi donner de la cohérence à l'action gouvernementale :

A droite, le chef de file de l'UMP dans la Manche, Philippe Gosselin, constate que "Bernard Cazeneuve est de plus en plus médiatique, il a pris beaucoup d'assurance, il est devenu incontournable". Le député l'attend au tournant sur le duo qu'il formera avec Christiane Taubira et sur la réforme de la politique pénale. A la question de savoir si la victoire des municipales à Cherbourg a compté dans cette promotion, il reconnaît "qu'une défaite aurait été plus délicate à gérer mais cela n'aurait pas suffit à l'écarter du gouvernement" :

Jean-François Le Grand, président du Conseil général de la Manche, avait été mis au courant de cette promotion dans la matinée. Le ministre avait échangé des textos avec lui pour infirmer la rumeur qui le plaçait au secrétariat général de l'Elysée :