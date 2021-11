Bernard Cazeneuve n'ira pas à l'Elysée

Cette fois ce sont nos confrères du Monde qui ont confirmé l'information via l’intéressé lui-même, ce mardi soir. Pierre René Lemas restera secrétaire général de l'Elysée après le remaniement... Ce mercredi matin, la rumeur populaire renvoie, l'ancien député maire de Cherbourg, Bernard Cazeneuve à Bercy mais avec des pouvoirs élargis. Il deviendrait ministre de l'Economie et des Finances à la place de Pierre Moscovici. Bref, les tractations continuent et les suppositions qui les accompagnent également.