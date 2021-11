Des casseurs sèment le trouble à Notre-Dame-de-Bondeville

Alertée, Police secours est arrivée à 23h40 sur le parking de la mairie de Notre-Dame-de-Bondeville, route de Dieppe, où une voiture, une Opel Corsa, venait d'être retrouvée dans un piteux état, vandalisée. Capot enfoncé, phares brisés, parechocs détachés, rétroviseur arraché... Plus loin, les policiers ont ensuite découvert une poubelle incendiée et des vitres de la mairie éclatées. Et ce n'était pas fini. Car vers minuit, les forces de l'ordre ont constaté qu'un bus de la TCAR avait été la cible des vandales nocturnes. Au moins deux individus auraient jeté un projectile et frappé le véhicule à coups de barre de fer. Deux vitres ont été retrouvées brisées. La vitrine d'un salon de coiffure a par ailleurs été dégradée. La police est toujours à la recherche des auteurs de cette équipée violente.