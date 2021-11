Retrouvez un lieu célèbre de notre région (ville, place, monument, site touristique, plage) et gagnez vos 2 entrées au parc d'attractions et de spectacles du Futuroscope avec plus de 25 expériences originales à tester par tous !

Rendez-vous chaque matin entre 8h et 8h30 sur Tendance Ouest et testez vos connaissances sur la Normandie.