61001. Alençon : François Tollot rallie Joaquim Pueyo (vidéo)

François Tollot, qui comptait dans sa liste cinq conseillers sortants de la liste de Joaquim Pueyo (PS/PRG), a décidé de rallier Joaquim Pueyo pour faire barrage à la droite représentée par Christine Roimier. Au soir du 1er tour, François Tollot évoquait "une fusion d'idées" et non de personnes. Le candidat Front de Gauche a semble-t-il obtenu une concession de la part de Joaquim Pueyo : la gratuité des transports urbains.

Conséquence de cette décision : il n'y aura pas de triangulaire au second tour et la tâche de Christine Roimier se complique. Les résultats cumulés de Joaquim Pueyo et François Tollot donnent la liste du maire sortant à plus de 54 % des suffrages exprimés. Restent les abstentionnistes, qui pourraient faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre s'ils allaient aux urnes dimanche 30 mars.