76540. EELV intègre la liste du PS pour le second tour des municipales à Rouen

Si Jean-Michel Bérégovoy (EELV) nous indiquait déjà dès l'annonce des résultats dimanche 23 mars sa volonté de s'allier au Parti Socialiste, ce projet s'est concrétisé cet après-midi. C'est lors de la conférence de presse ce lundi 24 mars que Jean-Michel Bérégovoy et Yvon Robert ont annoncé que 17 personnes de la liste EELV étaient intégrées à la liste menée par le maire sortant.

Bérégovoy 3ème sur la liste

"Pendant plusieurs mois, les listes "Notre force, c’est Rouen" et "Décidons Rouen", emmenées respectivement par Yvon Robert et Jean-Michel Bérégovoy, ont présenté des projets pour notre ville, qui se rejoignent et se complètent. Nous avons ensemble une même aspiration : celle de construire une ville toujours plus solidaire, plus dynamique et plus durable. Une ville ouverte à tous, où chacune et chacun peut trouver sa place et compter sur une équipe municipale à son écoute", a expliqué le parti du maire sortant.

Ils ont également évoqué le fort taux d'absentionnisme, rappelant qu'ils avaient "également entendu le message adressé par la moitié des électrices et des électeurs qui ont préféré s’abstenir, sans doute pour nous rappeler combien nous devons répondre aux attentes des habitants, intensifier le rythme de nos actions et réfléchir à de nouvelles manières de les mener".