Son ombre a plané sur le scrutin cherbourgeois durant toute la campagne, Bernard Cazeneuve est donc un observateur important de ce premier tour des élections municipales. Le ministre du Budget, ancien maire de Cherbourg, a pris quelques minutes pour analyser en direct les résultats, malgré une liaison très difficile :

Cherbourg : Bernard Cazeneuve livre sa vision du scrutin Impossible de lire le son.

Tendance Ouest : "Vous avez pris le temps de consulter les scores, Jean-Michel Houllegatte obtient 39%, le candidat de l'UMP 34%, on est loin des scores précédents de la gauche..."

Bernard Cazeneuve : "Certes, mais nous sommes dans une autre configuration, avec des candidats différents, un contexte politique différent, des listes elles-mêmes différentes, il est par conséquent normal que le score le soit aussi. Cependant les conditions sont réunies pour que Jean-Michel Houllegatte puisse l'emporter au second tour. D'abord avec le rassemblement de la gauche, puis il faudra aller chercher ceux qui se sont abstenus, aller sur toutes les parties du territoire de la ville pour rappeler à la population que ce rassemblement de la gauche s'effectuera entre les deux tours et que dimanche prochain sera un jour de victoire pour Jean-Michel Houllegatte."

TO : La gauche ce soir totalise seulement 51% des voix et la droite 49%, est-ce-que c'est une surprise, pour vous ?



BC : "Lorsque l'on regarde les bureaux, la droite fait le plein de ses voix, et beaucoup de nos électeurs, à Cherbourg comme ailleurs, ne sont pas allés voter. J'appelle ceux qui m'ont fait confiance au cours des dernières années, à faire en sorte que la victoire de Jean-Michel dimanche prochain soit large. Je leur demande de se rassembler autour de sa candidature et de comprendre aussi que, pendant cette campagne, des personnes auront raconté quelques mensonges.

Diminuer de 10 % les impôts sans remettre en cause le service public, c'est tout simplement impossible et démagogique. Tout comme aller expliquer aux Octevillais et Cherbourgeois, avec qui j'ai une relation de confiance profonde, que je me suis désintéressé de la ville, alors que je suis chaque jour en contact avec des élus de l'agglomération et du Cotentin, que je travaille à des dossiers essentiels, comme ceux des EMR, des CMN, de la DCNS, des abattoirs, que j'ai sauvés..."