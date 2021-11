50147. Coutances : la nette victoire d'Yves Lamy

55.39 % des suffrages exprimés, tel est le score obtenu par Yves Lamy qui menait une liste "divers droite". Mieux qu'en 2001 et 2008 pour celui qui va ainsi entamer son troisième mandat. Yves Lamy l'emporte dans six des sept bureaux de vote de la ville. Malgré la montée de la gauche dans la cité épiscopale ces dernières années, Yves Lamy a pu s'appuyer sur son mandat passé pour faire jouer pleinement la fameuse "prime au sortant". Il a certainement aussi bénéficié du ralliement du centre et de la configuration, inédite depuis 1971, d'un scrutin à deux listes. Celle du maire obtient 23 élus, la liste de gauche citoyenne de Delphine Fournier obtient six sièges au conseil municipal.