Les 29èmes foulées couvillaises dimanche

Dimanche, rendez-vous en milieu de matinée à Couville pour différents parcours de trail ou de randonnée. Randonnées de 7, 10 ou 16km et trail de 8 ou 16km. Les randonnées sont ouvertes à tous pour tous les âges, pour le trail (course) il faut être âgé d'au moins 16 ans et avoir un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied.

Tous les participants sont automatiquement inscrit à un tirage au sort qui permettra à chaque parcours de gagner des cadeaux (entrées Futuroscope, Puy du fou...).

Tarifs: 3€ pour les randonnées, 4€ pour le trail (ravitaillements faits sur tous les parcours).

Inscriptions dès maintenant par mail à apecouville@yahoo.fr, par téléphone au 06 80 93 69 79 ou sur place à l'école de Couville dimanche dès 9h. Les premiers départs auront lieu à 9h30. Toutes les infos sont sur apecouville.e-monsite.com

Ecoutez Michael Lerosier, président de l'APE de Couville: