Le musée Airborne prépare son extension (VIDEO)

Le 1er mai 2014, à un peu plus d'un mois des commémorations du 70e anniversaire du Débarquement, le musée Airborne de Sainte-Mère-Eglise inaugurera un nouvel espace, baptisé "Opération Neptune". Dans cet espace de 900 mètres carrés, les visiteurs seront amenés à se projeter dans la tête d'un parachutiste américain, au matin du 6 juin 1944, comme l'explique Eric Belloc, technicien au musée :

Un semi-remorque de décors

Pour se plonger dans l'ambiance, le bâtiment sera plongé dans l'obscurité, l'ambiance sonore rappelera celle de l'époque. C'est une société de l'Aveyron, Atelier Adess, qui est chargée de réaliser les décors. Une partie a été conçue en atelier et transportée dans un semi-remorque jusqu'à Sainte-Mère Eglise. Les quatre décorateurs ont deux semaines pour tout assembler, et surtout reconstituer les marécages autour de Sainte-Mère. Les explications du sculpteur Pascal Josse :

Un nouvel avion

Pour compléter la collection des avions ayant participé à cette phase du Débarquement, les deux C-47 et le Waco du musée vont être rejoints par un Piper Cub de 1944, prêté pour 10 ans au musée par un ingénieur et pilote amateur suisse. Les bénévoles et salariés du musée ont déchargé l'avion de 400 kg mardi 18 mars. Il sera ensuite repeint dans ses couleurs d'origine. Eric Belloc nous en dit plus sur son histoire :

