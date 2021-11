Sortir dans l'Orne: mercredi 19 mars

Rendez -vous demain jeudi au Mêle sur Sarthe. Duo Point Zéro, c’est de la chanson humoristicothentique! Armés de leurs guitares, les deux comparses viennent vous entonner leur répertoire pour le moins original, dans un monde à la fois délirant et très réaliste. En effet, plus qu’un concert, le groupe Duo Point Zéro propose un véritable spectacle humoristique de chansons françaises à textes authentiques…

Il faut dire que les deux musiciens-chanteurs, Frank Zerbib et Emmanuel Urbanet, ont de l’expérience : ils officiaient respectivement dans les groupes Les Wriggles et Les Joyeux Urbains, deux formations qui ont marqué la chanson française humoristique des années 2000.

Duo Point Zéro apporte une réflexion très personnelle sur les codes classiques de la chanson française et passe en un clin d’oeil du réalisme à l’absurde, et de la légèreté au drame. Leur univers est décalé, ils jouent avec la langue française, manient avec habileté l’art du calembour et mêlent talentueusement musique et comédie. Ce sera salle Daniel Rouault à 20h30.





Et puis demain jeudi soir également, Noa Moon sera en concert à Alençon. La Belge était venu nous voir lors du tendance live du 25 janvier dernier. Elle sera deamin à La Luciole à partir de 21h.







