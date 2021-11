Des milliers de personnes en grève à Rouen

Dénoncer le pacte de responsabilité et défendre l'emploi des salariés, tels sont les revendications des milliers de grévistes qui ont défilé dans les rues de Rouen ce mardi 18 mars dès 10h30. Le mouvement a débuté cours Clémenceau et devrait faire une halte au Palais de Justice dans le but de manifester sa solidarité aux cégétistes qui attendent toujours une décision suite aux dégradations pour lesquelles ils sont jugés depuis le 21 février.