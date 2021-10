A Alençon, le quartier populaire de Perseigne a été placé sous le contrôle des CRS dans la nuit de vendredi à samedi, après des violences urbaines qui s’étaient produites la nuit précédente. Des voitures et des conteneurs avaient été incendiés en signe de représailles. Un plus tôt dans la journée un jeune avait été interpellé par la police et placé en garde à vue, pour coups et blessures sur les forces de l'ordre.