Près de Rouen, un caleçon sur la tête, il braque un supermarché et panique

Il est 16h50, mercredi 12 mars, lorsque le Groupe de sécurité de proximité reçoit un appel. Le gérant du magasin DIA de la rue du Champ des Oiseaux signale une tentative de vol à main armée dans son établissement. Sur place, les policiers écoutent le reponsable et visionnent les bandes de vidéosurveillance. Et que découvrent-ils ? Une scène à la limite du ridicule : un homme, caleçon sur la tête, les cheveux dépassant sur le dessus, braquer à l'aide d'une arme de poing une cliente qui venait de poser un billet de 5 € devant une caisse dont l'employé s'était momentanément absenté. Il attire ensuite la cliente hors du champ de la caméra, puis prend la fuite. La cliente, elle, relate sa mésaventure aux employés revenus entre-temps, finit ses courses et rentre chez elle, comme si de rien n'était.

La dame, âgée de 55 ans, sera ensuite retrouvée par les policiers, auxquels elle raconte la scène. L'homme "masqué" lui aurait en réalité demandé d'ouvrir la caisse. Elle lui a alors expliqué qu'elle n'était pas employée du supermarché... avant d'exiger qu'il lui rende ses cinq euros ! Ce qu'il a fait, demandant au passage à la cliente de faire comme s'il ne s'était rien passé. Le braqueur au caleçon n'a toujours pas été retrouvé. La brigade criminelle de la Sûreté départementale est chargée de l'enquête.