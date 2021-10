Maromme : un commerçant fait fuir deux braqueurs

A 18h45, deux hommes gantés et cagoulés ont fait irruption dans le magasin "Mag Presse", situé rue de Binche, à Maromme, et ont exhibé un couteau et une arme de poing devant le gérant, sa femme et son fils. Ils exigeaient la caisse, évidemment, mais ne se doutaient pas que le patron n'entendait pas se laisser faire.

Ce dernier s'est défendu face aux deux agresseurs. Il a été légèrement blessé à un doigt par la lame du couteau. Finalement, les deux hommes cagoulés ont pris la fuite. Ils sont toujours recherchés. La brigade criminelle de la Sûreté départementale a été chargée de l'enquête.