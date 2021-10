Saint-Lô : Patrice investit le Normandy

Quel chemin parcouru pour cet artiste depuis la sortie remarquée de son premier EP ''Lions'' et les premières parties de Lauryn Hill en 1999. Son huitième album "Rising of the son" sorti le 2 septembre dernier renoue avec la fraîcheur et les rythmiques inventées à ses débuts par cette homme à deux facettes : l’une ancrée en Sierra-Leone par son père, l’autre en Allemagne par sa mère. Patrice a hérité d’une double culture qui forge son identité musicale métissée : riddims reggae, tempo des rythmes africains, cuivres pétillants de la soul music et une guitare acoustique proche du folk.

Un événement pour la scène du musique actuelle saint-loise, Patrice investit le Normandy ce samedi 15 mars. Tarif :28€ sur place.