50502. Mobilisation du Comité de Défense des Femmes dans la Manche

Dans la Manche, des pétitions ont été proposées à la signature en matinée place du Champ de Mars, de Saint-Lô, pour défendre la cause des femmes et dénoncer, les violences qu'elles subissent, la précarité du travail et les discriminations qu’elles subissent, avant un rassemblement devant la permanence du député UMP de la Manche Philippe Gosselin, cosignataire d’un amendement déposé en début d’année à l’Assemblée Nationale proposant le déremboursement de l’IVG.

Ecoutez Jacqueline Guillemet porte-parole du Comité de la Défense des Femmes de la Manche.

Le comité lutte aussi pour la mise en place d’outils pour aider les femmes victimes de violences conjugales dans un département rural ou l’habitat en zone isolée cache beaucoup de cris et de coups, en équipant les femmes de téléphones portables d’alerte, ou de solutions d’accueil d’urgence spécialisées de jour comme de nuit.