Le CHU de Rouen développe la technique HoLEP

Le CHU de Rouen s’est équipé en décembre dernier de la technique HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate), permettant l’ablation en un seul bloc de l’HBP, grâce à un endoscope introduit dans le canal de l’urètre à l’aide d’une fibre Laser Holmium de forte puissance (100 watts) et piloté grâce à l’assistance d’un écran vidéo de contrôle.

12ème centre en France

En France, plus de 2 millions d’hommes ayant entre 40 et 70 ans présentent des troubles urinaires en rapport avec une hypertrophie bénigne de la prostate (HBP). En cas d’échec du traitement médical, une intervention chirurgicale leur est proposée. Près de 80 000 interventions sont ainsi réalisées chaque année en France.

Le service d’urologie réalise annuellement 160 à 180 interventions chirurgicales pour HBP. Les premières procédures HoLEP ont eu lieu le 9 décembre 2013 avec des résultats postopératoires satisfaisants. Cinquante à soixante procédures sont prévues au cours de cette année.