Emmanuelle Béart présentera son nouveau film samedi aux Docks 76

Les Yeux jaunes des crocodiles sortira en salles le 9 avril. Mais en attendant la sortie nationale, la réalisatrice Cécile Telerman et l'actrice Emmanuelle Béart viendront présenter leur nouveau film au public du cinéma des Docks 76 ce samedi 8 mars à 14h.

La projection sera suivie d'un débat avec les deux femmes.

Du papier au cinéma

Les Yeux jaunes des crocodiles est tiré d'une œuvre de la romancière Katherine Pancol, qui avait obtenu le prix Maison de la Presse en 2006.

L'histoire relate celle de deux sœurs que tout oppose. Joséphine, historienne spécialisée dans le XIIème siècle, confrontée aux difficultés de la vie, et Iris, outrageusement belle, menant une vie de parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman. Prise dans son mensonge, elle persuade sa sœur, abandonnée par son mari et couverte de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui laissant l’argent. Le succès du livre va changer à jamais leur relation et transformer radicalement leurs vies.