Le nouvel engin amphibie des sapeurs-pompiers du Mont-Saint-Michel

Le SDIS de la Manche, le service départemental d’incendie et de secours vient de se doter d’un engin chenillé et amphibie destiné aux secours en baie du Mont-Saint-Michel qui va retrouver au fil du temps son caractère maritime.

L’engin a été mis au point pour l’armée scandinave, après quelques modifications techniques, il est parfaitement adapté pour passer les monticules de sable, dans la vase, franchir les cours d’eau, traverser les forts courants de la baie. L’engin d’une capacité de 16 places assises, peut prendre en charge 14 personnes. Il est composé de deux modules.

Pour maîtriser l’engin, la vingtaine de sapeurs-pompiers du Mont-Saint-Michel et du centre de secours de Pontorson ont subi en janvier dernier une formation spécifique pour maîtriser l’engin amphibie de plus de 4 tonnes et déjouer tous les pièges de la baie.

Coût de cet véhicule chenillé 360 000 euros pris en charge par l’Etat et le Syndicat Mixte de la Baie. Un second engin du même type viendra en renfort du premier dès la fin de cette année. Embarquement immédiat avec le Colonel Georges Lourdais, commandant le groupe territorial des sapeurs-pompiers du sud-Manche.