Plus de coopération entre la Manche et la Chine

Une délégation chinoise de la province de Jiangsu a été reçue en fin de matinée ce mardi 20 juillet au Conseil général de la Manche à Saint-Lô. Après avoir signé un protocole de coopération avec les centres hospitaliers de Saint-Lô et de Coutances en 2009, ils ont déjà annoncés la venue en octobre d'une infirmière et de quatre médecins dans les deux hôpitaux du Centre-Manche. La réunion a aussi porté sur la future mise en place d'échanges linguistiques et en matière de nouvelles technologies.

Bonus AUDIO / Claude Albec, vice-président au Conseil général, fait justement le point sur les pistes abordées lors de cette rencontre organisée ce mardi 20 juillet.