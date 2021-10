Jouez à Play l'Aigle, une aire de jeux géante gratuite et ouverte à tous. Parc aventure, vélo sulky, structures gonflables, jeux vidéo, basket, escrime, balade en rollers, groupes locaux de musique, billard et baby foot, ...



Pratique : vendredi de 17h à 19h, samedi et dimanche de 14h à 18h.



Ecoutez, Chantal Lesavetier, maire adjointe en charge des affaires scolaires et de la jeunesse.

Vacances scolaires : Jouez à Play l'Aigle Impossible de lire le son.