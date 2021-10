C'est ma vie : William, lamaneur au port de Rouen

Il est vrai que dans la vie de tous les jours, on ne croise pas souvent ces marins à casque blanc. “Un lamaneur est une personne d’un service portuaire qui s’occupe de la sécurité des navires. Il amarre, désamarre et déhale les navires”, explique William Leblanc, lamaneur depuis 22 ans.

Métier à risque

Mais le travail du lamaneur ne s’arrête pas là. “Nous procédons également au ravitaillement des cargos et nous occupons de la lutte anti-pollution”. Souvent méconnue, la fonction de lamaneur joue un rôle essentiel en assurant un service maritime portuaire et en contribuant au développement économique des ports de commerce.

“Nous travaillons 24h/24 et 365 jours par an”, précise William Leblanc. 45 personnes travaillent au lamanage sur les sites de Dieppe, Honfleur, Rouen et Port-Jérôme. Pour effectuer ce métier, une bonne condition physique est nécessaire. “Le lamanage est technique et dangereux. Nous devons constamment être vigilant, surtout la nuit”.

Et si le lamanage de Rouen n’est composé que d’hommes, William ne serait pas contre l’arrivée de femmes au sein de l’équipe.