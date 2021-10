Des héros ces Robins des Bio

Les amoureux du bio peuvent désormais se régaler de produits frais, locaux et naturels.



Statut de SCIC

“La boutique a un statut de SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), ce qui permet une activité qui génère de l’argent en associant des bénévoles”, explique Valérie Auvray, présidente des Robins des Bio. Deux personnes seront salariés tandis que les autres resteront bénévoles. Le but de la boutique, ce n’est pas de faire du bio à tout prix, mais du local. ous sommes des consomm’acteurs, avec une volonté de maintenir l’agriculture locale et de protéger l’environnement”. Petit plus du magasin, un espace convivial pour échanger sur l’agriculture bio autour d’un café ou d’un thé.

Pratique : Robins des Bio, Zone d’Activités Grandin Noury, Elbeuf sur Seine.