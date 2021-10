We no speak Americano... sauce piquante !

Un grand classique revisité -après un certain Dany B- pour servir les clubs durant cet été 2010. Restera ou restera pas dans vos mémoires de soirées estivales ? Rendez-vous dans 10 ans... En attendant, c'est plutôt sympa... pas trop longtemps quand même ! "We no speak americano" par Yolanda Be Cool vs DCUP.