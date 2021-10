Médias, le label d'excellence décerné au site de Tendance Ouest

Le "label d'excellence" décerné par Harris Interactive est "garant de la satisfaction et de l'engagement de son audience pour chaque site l'obtenant, et gage de qualité pour ses futurs visiteurs".

Un gage de reconnaissance

Le 17 février Harris Interactive, acteur historique du marché des études, a décerné un "label d'excellence" au site éditorial de Tendance Ouest, tendanceouest.com à l'issue de la session d'automne 2013 de l'étude NetObserver*.

Tendance Ouest et La News Company

Yann Legarson, le directeur délégué de La News Company, l'agence web qui a conçu et développé tendanceouest.com, est "très heureux" d'avoir reçu ce label pour son travail aux côtés de Tendance Ouest, acteur presse, radio et web en Normandie. Pour le jeune cadre "ce label est important car il est le résultat de la satisfaction des internautes".

Jean-Baptiste Bancaud, directeur délégué de Tendance Ouest, indique pour sa part que ce label "est aussi une reconnaissance du travail réalisé par l'ensemble d'une équipe passionnée au service d'un projet".

Un site incontournable en Normandie

En janvier 2014, 1 871 051 pages vues sur tendanceouest.com et 600 130 visiteurs uniques.

*Méthodologie étude NetObserver

La sélection des sites récompensés par le label d’excellence NetObserver a été réalisée à partir des résultats de la vague d’automne 2013 de l’enquête NetObserver® qui s’est déroulée du 23 septembre au 15 décembre 2013. Les répondants de l’enquête ont été recrutés en ligne, par interception sur site et via newsletter. Au global, lors de cette vague d’automne 2013, NetObserver® a exploité les réponses d’un échantillon de plus de 30 000 individus, représentatif de la population des internautes de 15 ans et plus résidant en France métropolitaine.

Les critères de sélection utilisés pour déterminer les sites récompensés sont les suivants : la note moyenne de satisfaction globale (échelle de 0 à 10), le niveau d’intention de revisiter le site (sous-total « certainement »), le niveau d’intention de recommander le site (sous-total « certainement ») doublé du Net Promoter Score (% Promoteurs1 - % Détracteurs2)

La base qui a servi de norme comparative pour la remise du label d’excellence aux sites éditoriaux à l’issue de cette vague est constituée d’une centaine d’évaluations de sites français.

La norme de référence utilisée pour la labellisation des sites marchands est quant à elle constituée d’une cinquantaine d’évaluations de sites européens.

1. Promoteurs : ensemble des visiteurs d’un site ayant donné une note d’intention de recommander le site de 9 à 10 sur une échelle de 0 à 10

2. Détracteurs : ensemble des visiteurs d’un site ayant donné une note d’intention de recommander le site de 0 à 6 sur une échelle de 0 à 10