Elle avait était suspendue depuis le dimanche 16 février et la découverte d'un trou de 18 m2, suite aux intempéries. Pas moins de 60 m3 d'un mélange de sable et de ciment ont été nécessaires pour le combler. Pour éviter toute détérioration supplémentaire de la chaussée, les véhicules de plus de 7,5 tonnes n'avaient pas le droit de circuler entre Caen et l'échangeur de Pont-L'Evêque.