La nouvelle maternité du centre hospitalier d'Alençon est inaugurée

Après un an de travaux, la nouvelle maternité sera opérationnelle le mercredi 26 février. Elle se situe dans les mêmes locaux que l'ancienne, mais ceux-ci ont été totalement réhabilités, pour un montant de 1,2 million d'euros.

Ce plateau de 1000 m² comprend 16 chambres "seules" qui sont équipées de baignoire pour le bébé et de plan de change, 2 chambres "doubles". 3 lits "kangourous" permettent de ne plus séparer mère et enfant (néonatalogie). Une chambre peut accueillir une mère handicapée. Une salle est également prévue pour les "naissances natures". Mais surtout, les conditions d'accueil et de confort n'ont plus rien à voir avec l'ancienne maternité.

Si le nombre de chambres a diminué, la nouvelle maternité d'Alençon intègre le programme "Prado" de la sécurité sociale, qui prévoit un retour à domicile des mamans après 48h, mais avec un suivi à domicile avec les sages femmes de la ville.

L'équipe renforcée comprend 6 médecins obstétriciens, 20 "etp" sages femmes, 12,4 infirmières puéricultrices, et 7 ASH.

Avec 1200 naissance par an, la maternité d'Alençon est la 3ème plus importante de Basse-Normandie, mais elle devenait vétuste et surtout, elle n'était plus du tout adaptée aux exigences contemporaines. Notamment, la maternité était séparée de la néonatalogie, avec une cour à traverser !

L'inauguration de ce lundi matin n'est que la 1ère étape d'un vaste projet de "pôle mère-enfant". La seconde étape, d'un montant d'1,5 million d'euros, dont les travaux sont prévus entre l'après été 2014 à l'été 2015, permettra le déménagement de la néonatalité et des consultations de gynécologie à côté de la maternité. Enfin, une troisième et dernière étape sera le déménagement de la pédiatrie au sein du même pôle.

Le Dr Abdallah Mousteau, chef de service :