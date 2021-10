76 Contrats Partenaires Jeunes signés à Petit-Couronne

Ce vendredi 7 février, la mairie de Petit-Couronne accueillait la signature de Contrats Partenaires Jeunes pour faciliter l'accès aux loisirs pour les jeunes de la commune, âgés de 6 à 19 ans révolus. Cette opération est soutenue par la Ville, le CCAS (Centre Communal d'Actions Sociales) et la CAF de Seine-Maritime.

La particularité du projet, les jeunes bénéficiaires devront participer à une action citoyenne au cours de l'année. Il peut s'agir d'une animation intergénérationnelle à la résidence les

Couronniers, de plantations avec les espaces verts, ou encore d'une opération de ramassage de déchets. Ces contrats sont soumis aux conditions de ressources de la famille.

Dix-sept activités différentes sont concernées, notamment la musique, la danse, le basket, le football, le judo, le twirling, l’athlétisme, la gymnastique, le karaté ou encore la pétanque.

1200 jeunes Couronnais déjà aidés dans la pratique de leurs loisirs

Depuis sa création, ce dispositif a déjà permis d’aider plus de 1200 jeunes Couronnais. Cette année, ce sont 76 Contrats Partenaires Jeunes qui ont été établis, soit 10 de plus qu’en 2013. Il s’agit d’un renouvellement pour 25 d’entre eux, et de 51 nouveaux.