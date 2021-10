Emilia Clarke de Game of Thrones, femme la plus désirée par les hommes

L'édition 2014 du top des femmes les plus désirables au monde a été établie par les visiteurs du site AskMen.com. Au total, plus d'un million d'internautes ont désigné les 99 célébrités les plus sexy de la planète.

Première de ce classement, Emilia Clarke devance très largement les "bombes" que l'on a l'habitude de voir dans ce genre de classement, dont Beyoncé (11e), Scarlett Johansson (16e), Rihanna (19e), Mila Kunis (26e), ou encore Miranda Kerr (46e).

Révélée par la série" Game of Thrones" dans laquelle elle incarne Daenerys Targaryen, l'actrice britannique de 26 ans s'apprête à camper le rôle de Sarah Connor dans le prochain "Terminator".

Sur le podium de ce classement, on retrouve Alison Brie (2e) aperçue dans la série "Mad Men", et Emily Ratajkovski (3e) révélée dans le clip Blurred Lines de Robin Thicke.